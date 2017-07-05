В Вологде бойцы Росгвардии задержали дебошира с топором и макетом автомата

Пьяный мужчина с топором и макетом автомата устроил переполох в одном из дачных кооперативов Вологды. Чтобы его усмирить, пришлось вызывать бойцов СОБР.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили от дежурного сообщение о том, что в одном из дачных кооперативов Вологды мужчина с топором угрожает физической расправой семейной паре. На место был направлен наряд группы задержания. Один из дачников рассказал правоохранителям, что сосед, по всей видимости, пьяный, врезался на машине в забор его дома. Когда же мужчина выразил по этому поводу свое недовольство, автовладелец, вооружившись топором, начал ему угрожать, а потом отправился на свой дачный участок.

- Бойцы вневедомственной охраны представились и пояснили злоумышленнику, что на него поступило заявление о порче имущества и угрозе физической расправой. В ответ агрессивно настроенный мужчина вышел к сотрудникам Росгвардии с предметом, конструктивно похожим на автомат. В это время из дачного дома выбежал помощник нарушителя и бросил в сторону правоохранителей неопознанный предмет с криком: «Граната!». После данного инцидента с целью оказания силовой поддержки на место происшествия были направлены сотрудники СОБР, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В итоге и дебошира, и его приятеля задержали. 33-летний и 34-летний мужчины были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Предмет, конструктивно схожий с автоматом, направлен на исследование. По предварительным данным, это его макет.