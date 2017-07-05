В Вологодской области приставы отправили на утилизацию контрафактную одежду под марками «Adidas» и «Lacoste»

Вологодские приставы отправили на утилизацию поддельную детскую одежду под лейблами известных марок.

Как сообщает региональное УФСПП, в двух торговых павильонах, расположенных в Череповце и Грязовце, незаконно продавали детскую одежду под лейблами марок «Adidas», «Lacoste» и др. Фирменные товарные знаки ставили на кроссовках, платьях, брюках и футболках. Исполняя решения судов, приставы изъяли товар и передали на уничтожение в специализированную организацию. Всего будет уничтожено около 40 наименований «фирменной» одежды и обуви.

Добавим, что с января по июнь этого года за незаконное использование брендов и за нарушение авторских прав судебные приставы конфисковали около 240 наименований товаров.