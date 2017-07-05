Профилактическое обследование может предотвратить тяжелое заболевание



Особенно это актуально для женщин среднего и старшего возраста. Именно в это время возникает риск возникновения онкологических заболеваний половой системы. В качестве профилактики нужно пройти узкоспециализированное обследование на приеме у врача онкогинеколога. К сожалению, простой осмотр у обычного специалиста акушера-гинеколога более общий и не может гарантировать, что вас досконально проверили на онкопотологии.



Специальное обследование можно сделать в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50. Прием ведет опытный врач-онкогинеколог Евгений Патокин.



В его компетенции выявление доброкачественных и злокачественных заболеваний шейки матки, яичников, наружных половых органов; лечение эрозии шейки матки, миомы.

«Здоровым женщинам рекомендуется проходить регулярные осмотры (раз в полгода или год) у онкогинеколога, потому что практически все онкологические заболевания имеют так называемую стадию «предрака», когда структура клеток начинает изменяться: она зачастую длится годами, но вполне легко поддается лечению», – комментирует онкогинеколог Евгений Патокин.



Как отмечает специалист, сейчас существуют современные препараты и методики, которые позволяют держать онкопатологию под максимальным контролем. Поэтому чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов на удачное лечение.



Узнать более подробную информацию и записаться на прием к онкогинекологу можно по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита»: http://www.vitaclinica.ru/



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