Сбербанк снизил процентные ставки по «Нецелевому кредиту под залог недвижимости»

05.07.2017 [Новости компаний]

C 1 июля 2017 года Сбербанк существенно снизил и упростил процентные ставки по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Снижение в среднем составило около 3,0 п.п. Продукт может рассматриваться как альтернатива ипотеке без первоначального взноса.

Процентная ставка по продукту с 1 июля 2017 года составляет 12,0% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка.

Продукт позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость,  получить наличные средства под ее залог в размере до 60% от ее стоимости (но не более 10 млн. руб.) на срок до 20 лет. В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели: ремонт квартиры, путешествия, обучение, приобретение загородного дома и реализацию других личных планов. Подтверждение целевого использования не требуется.

«Нецелевые кредиты под залог недвижимости представляют собой своеобразный синтез основных достоинств ипотечных и потребительских кредитов: процентная ставка и срок кредита находятся на уровне ипотечных кредитов за счет наличия залога по кредиту, при этом, у клиента есть возможность использовать кредит по собственному усмотрению как в случае потребительского кредитования» - отметил старший управляющий директор-начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья

Тэги: сбербанк
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