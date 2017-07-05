В Шексне внучка украла у бабушки 10 тысяч рублей

В Шексне к полицеским поступила информация о краже денег из дома пенсионерки, расположенного на ул. Пролетарской. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась недавно освободившаяся из исправительной колонии 26-летняя внучка потерпевшей. Оперативники задержали ее на одной из улиц поселка и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В беседе с полицейскими задержанная рассказала, что после освобождения некоторое время жила у своей бабушки. По ее словам, несколько месяцев она помогала ей по хозяйству, но денег на личные нужды ей не хватало. Тогда она забрала 10 тысяч рублей, которые пенсионерка хранила под подушкой в спальной комнате. После этого злоумышленница покинула дом и отправилась к знакомым распивать спиртные напитки, сообщает пресс-служба УМВД.

В данный момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.