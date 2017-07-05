Детская горбольница Череповца просит присвоить ей статус областной

05.07.2017 [Общество]

Детская городская больница Череповца намерена получить статус областной, сообщает официальный сайт мэрии. По мнению главврача Валентины Ивановой, медучреждению это необходимо для того, чтобы обновить устаревшее оборудование.

- В 2012 году мы перестали быть муниципальным учреждением, и за пять лет мы получили только реанимационный автомобиль. Молодые доктора не хотят работать в условиях 30-летней давности. Это серьезная проблема для всех наших подразделений. В основном оборудование покупается для лечебных учреждений, у которых есть областной статус. Мы тоже могли бы стать больницей областного уровня. Предпосылки для этого есть: 26% детей из районов области лечатся у нас. Мы и сами выезжаем в районы. У нас есть лицензия на высокотехнологичное лечение, по ней мы вылечили больше детей, чем областная детская больница, — пояснила Валентина Иванова, добавив, что уже высказывала на региональном уровне идею о новом статусе детской больницы.

Кроме того, череповецкие медики считают, что более высокий статус медучреждения позитивно повлияет на мотивацию персонала и на лечебный процесс в целом.

Заммэра города металлургов Елена Авдеева заявила, что городские власти поддержат больницу в ее инициативе.

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