Детская горбольница Череповца просит присвоить ей статус областной

Детская городская больница Череповца намерена получить статус областной, сообщает официальный сайт мэрии. По мнению главврача Валентины Ивановой, медучреждению это необходимо для того, чтобы обновить устаревшее оборудование.

- В 2012 году мы перестали быть муниципальным учреждением, и за пять лет мы получили только реанимационный автомобиль. Молодые доктора не хотят работать в условиях 30-летней давности. Это серьезная проблема для всех наших подразделений. В основном оборудование покупается для лечебных учреждений, у которых есть областной статус. Мы тоже могли бы стать больницей областного уровня. Предпосылки для этого есть: 26% детей из районов области лечатся у нас. Мы и сами выезжаем в районы. У нас есть лицензия на высокотехнологичное лечение, по ней мы вылечили больше детей, чем областная детская больница, — пояснила Валентина Иванова, добавив, что уже высказывала на региональном уровне идею о новом статусе детской больницы.

Кроме того, череповецкие медики считают, что более высокий статус медучреждения позитивно повлияет на мотивацию персонала и на лечебный процесс в целом.

Заммэра города металлургов Елена Авдеева заявила, что городские власти поддержат больницу в ее инициативе.