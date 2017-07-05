В Прилуках закрыли специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

05.07.2017 [Общество]

В Вологде закрыли Прилуцкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

- В последнее время у нас проживали 50 постояльцев. Все они уже отправлены в Центр социальной адаптации в Грязовец, - рассказали Newsvo сотрудники учреждения.

48 человек остались без работы. Со слов директора интерната, персонал еще не уволен. Люди находятся в отпусках, остальные занимаются хозяйственными работами в здании. Официально дом-интернат закроется 22 сентября.

- Списки персонала, обслуживающего постояльцев дома-интерната заранее были направлены в департамент социальной защиты по Вологодской области. Людям уже поступают предложения о трудоустройстве в подобные учреждения, - отмечают в доме-интернате.

Напомним, что в Вологодской области проводятся мероприятия по поэтапному расселению получателей социальных услуг из зданий с низкой пожарной устойчивостью (деревянных, со сгораемыми перекрытиями и перегородками) и зданий, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, в кирпичные здания с безопасными и комфортными условиями пребывания.

Всего за последние пять лет в безопасные условия проживания было переселено 511 человек, полностью завершить эту работу планируют до 2018 года.

Тэги: интернаты
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