В Вологде синхронизируют работу светофоров на улице Герцена

Светофоры на улице Герцена в Вологде настроят на "зеленую волну". На восьми перекрестках из десяти новые контролеры уже установлены. Сегодня работы проходили на пересечении с улицей Яшина. Заключитеным шагом станет установка контроллера на перекрестке Можайского – Конева.

Благодаря установке данной системы электронные регулировщики будут объединены в единую сеть. Как сообщает пресс-служба городской администрации, такая организация работы позволит исключить даже секундные сбои в системе "зелёная волна", так как любое промедление может создать затор на дороге. Также на улице Герцена будет установлено и другое оборудование, благодаря которому пробок станет меньше.

- Дополнительно на трех перекрестках Конева – Можайского, Герцена – Рабочая и Герцена – Левичева будут установлены видеодетекторы. Это оборудование позволит автоматически увеличить или уменьшать цикл «зеленого светофора, – рассказал заместитель директора МБУ «Дорремстрой» Андрей Губин.

В зависимости от состояния на дороге, количества машин и прогнозируемых заторов, система будет автоматически настраивать светофоры. Планируется, что в Вологде режим «зеленой волны» начнет свою работу с 1 сентября этого года.

Кроме того, в Вологде ведутся работы по установке новых светодиодных светофоров. Они уже работают на перекрестке улиц Козленской - Марии Ульяновой. В настоящее время монтажные работы проходят на перекрестке улиц Чернышевского - Горького. Последним станет перекресток Конева - Можайского. В этом месяце также начнутся работы по замене автомобильных и пешеходных электронных регулировщиков.

Напомним, «Зеленая волна» – это автоматическая система светофорного регулирования. Она позволяет сократить количество остановок на перекрестках, а, значит, разгрузить улицы от транспорта и снизить количество ДТП. Электронная система GPS модулей помогает отрегулировать работу светофоров для создания свободного проезда транспорта. Программа, заложенная в них, будет работать таким образом, что водители, проезжая участок дороги между светофорами с определенной скоростью, будут всегда видеть зеленый сигнал. Для Вологды это будет 40 км в час для автомобилей и 20 км в час для общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.