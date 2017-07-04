Выпускница из Великого Устюга набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии

100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и химии - получила на ЕГЭ выпускница гимназии с углубленным изучением отдельных предметов Великого Устюга Елена Зарубина. Еще один предмет, математику профильного уровня, девушка сдала на 80 баллов.

В аттестате девушки всего одна четверка - по физической культуре. Педагоги лицея гордятся достижениями девушки и желают ей успешного поступления. Известно, что Елена планирует поступить в один из столичных вузов и связать свою жизнь с химической промышленностью.