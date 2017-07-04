В Вологодской области объявлена чрезвычайная ситуация по посевной кампании

04.07.2017 [Общество]

В Вологодской области вводят режим ЧС по посевной кампании. Причина - дождливая погода, сообщает пресс-служба областного правительства. 

- В районах области были проведены необходимые анализы. Они показали, что из-за переувлажнения почвы погибли посевы. Из-за дождливой погоды в Вологодской области было решено ввести режим ЧС по посевной кампании. В этом случае региону удастся сохранить субсидию федерального бюджета, так как будет считаться, что условия не выполнены по причине обстоятельств непреодолимой силы, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Посевная кампания из-за непогоды в этом году завершилась в Вологодской области на 10-15 дней позднее, чем в прошлом году. Из-за дождей в ряде хозяйств есть задержка по химической защите растений и заготовке кормов.

Согласно плану по соглашениям с Министерством сельского хозяйства, все хозяйства области должны были собрать 215 тысяч тонн зерна, а по прогнозу соберут лишь 198 тысяч, план по сбору картофеля и овощей выполнить удастся - это 56 тыс. тонн и 7,6 тыс. тонн соответственно. Предполагается, что по производству льноволокна регион отстанет несущественно – 3,2 тыс. т должны собрать по плану, а соберут 2,8 тыс. т.

В связи со сложившейся ситуацией сроки заготовки урожая переносятся  на позднюю осень.

Тэги: сельское хозяйство
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