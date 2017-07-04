В Вологде ищут 17-летнюю Алену Коробову

В Вологде идут поиски 17-летней Алены Коробовой. 29 мая этого года девушка ушла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Приметы: на вид 17-18 лет, рост 155 см, лицо овальное, волосы темные, длинные, глаза темные. На запястьях обеих рук татуировки в виде круга. Была одета: темно-коричневая куртка из кожзаменителя, черные брюки, белые кроссовки,- сообщает пресс-служба областного управления МВД по Вологодской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алены, просят позвонить по телефону 02.