В Вологде ищут 17-летнюю Алену Коробову

04.07.2017 [Происшествия]

В Вологде идут поиски 17-летней Алены Коробовой. 29 мая этого года девушка ушла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Приметы: на вид 17-18 лет, рост 155 см, лицо овальное, волосы темные, длинные, глаза темные. На запястьях обеих рук татуировки в виде круга. Была одета: темно-коричневая куртка из кожзаменителя, черные брюки, белые кроссовки,- сообщает пресс-служба областного управления МВД по Вологодской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алены, просят позвонить по телефону 02.

Тэги: поиск детей
Фото предоставлено пресс-службой УМВД
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