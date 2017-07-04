«Вологодские посылки»: в интернете появился сайт с работами ремесленников востока Вологодской области

Поддержать мастеров-ремесленников из восточных районов Вологодской области и купить их товары теперь можно на специальном сайте. В интернете начинает свою работу краудфандинговый проект нового типа «Вологодские посылки». Его авторами стали журналист из Москвы Антон Кривенюк и экс-директор Центра народной культуры Нюксеницы Любовь Бородина.

- Речь идет об очень интересном и самобытном, переполненном культурными «фишками» регионе – восточных районах Вологодской области. Для меня этот регион очень ценный, я его считаю жемчужиной России. Есть минусы – удаленность, плохие дороги, но это всегда хорошие люди и здоровая среда, в которой можно воспитывать детей. Там традиционная культура в какой-то ее части сохранилась, и это то, что мы можем потрогать руками. Наш проект - это столкновение двух идей: интернет-магазина обычного и краудфандинг-платформы. Я бы предпочел даже называть этот проект краудфандинговым. Здесь вы приобретаете у человека, который живет, скажем, под Нюксеницей, в деревне, то, что он произвел, и создаете тем самым возможность ему дальше работать и развивать, наращивать рынки сбыта, поддерживать себя и даже создавать рабочие места, - рассказал Newsvo Антон Кривенюк.

В данный момент сайт «Вологодские посылки» находится на этапе наполнения, в полную силу он заработает примерно через месяц. Однако уже сейчас на нем собрана информация о 20 мастерах из Нюксенского и Тарногского районов. Создатели проекта надеются, что его участниками также станут ремесленники из Тотемского, Никольского, Кичменгско-Городецкого районов области.

Кроме работ мастеров, на сайте можно прочитать статьи о культуре и традициях, современной жизни востока Вологодской области, в ближайшее время авторы проекта также планируют запустить видеоканал.