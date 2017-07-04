В Вологодской области стартовал фестиваль «Музыкальная экспедиция». Открытие фестиваля состоялось накануне вечером в областной филармонии. Музыканты мирового уровня Борис Андрианов (виолончель), Леонид Винцкевич (фортепиано), Николай Винцкевич (саксофон), Андрей Иванов(контрабас), Дмитрий Илларионов (гитара) и Полина Орбах( вокал) подарили слушателям вечер джазовой музыки.

Заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев отметил, что для того, чтобы проект состоялся, пришлось решить много проблем: организационных, финансовых, содержательных. Однако музыкальный проект того стоит.

- «Музыкальная экспедиция» - это не просто концерт выдающихся музыкантов, не просто музыка. Это действительно просветительство. Это, если хотите, культурная миссия на территории региона. Очень не часто мы имеем возможность увидеть музыкантов мирового уровня, выступающих на лучших площадках лучших сценах мира у себя в регионе так, чтобы они приехали не только на один концерт, не только на один или два вечера. То, что сегодня стартует, это совершенно особый случай. Это действительно экспедиция, которая стартует сегодня в области, а финишировать будет через неделю в одном из западных регионов в Бабаевском районе, и не просто в районе, а в старинной усадьбе Хвалевское. Поэтому мы рассматриваем «Музыкальную экспедицию» на Вологодчине, как новую страничку тех культурных проектов, которые идут у нас уже традиционно,- рассказал Олег Васильев.

Интересно, что каждая программа, которую представит «Музыкальная экспедиция» ни разу не будет повторяться, а состав «Музыкальной экспедиции» будет меняться. Так в джазовом концерте играл музыкант из Литвы, завтра в Кирилло-Белозерском музее заповеднике в творческом составе появятся музыканты из Израиля, Бельгии и России-Швейцарии.

- Очень рад, что у нас получилось сделать такую международную команду. Кто-то пожертвовал своим отпуском, кто-то здоровьем. Так Андрей Иванов прилетел, чтобы поддержать нас, практически без ночевки. Позавчера он выступал в Санкт-Петербурге, вчера в Латвии, сегодня он с нами, так как без него этот концерт просто не мог бы состояться, он один из лучших исполнителей джаза мирового уровня, а завтра он уже в Эссене, Германии,- рассказал Борис Андрианов.

Борис Андрианов рассказал, что для того, чтобы сыграться, у коллектива есть одна-две, максимум три репетиции. Поэтому фестиваль предусматривает, что каждый музыкант, приехав, уже знает свою партию наизусть и музыку коллег в целом.

Все инструменты, на которых играют музыканты, уникальные. Так, виолончель Бориса Андрианова - из государственной коллекции музыкальных инструментов, которая существует уже более 90 лет.

- Мне выдали этот инструмент какое – то время назад. С тех пор я на нем играю и даже в экстремальных условиях. Она иногда капризничает после концерта «Музыкальной экспедиции», но, пока терпит. Понимает, что надо,- шутит музыкант. - Это же дерево. Оно, как живой организм: слишком влажно, слишком сухо, холодно, перепады температуры – реагирует моментально на все. И это касается таких инструментов, как контрабас, саксафон, рояль.

Рояль «Ямаха», на котором будут играть пианисты Леонид Винцкевич и Филипп Копачевский, привезли из Москвы. Для транспортировки музыкального инструмента использовали специальный грузовик.

Напомним, фестиваль « Музыкальная экспедиция» проходит в Вологодской области впервые. Концерты музыкантов мирового уровня пройдут на нескольких площадках: 5 июля состоится концерт в Кирилло-Белозерском музее- заповеднике, 6 июля на заводе «Северсталь», 7 июля музыканты дадут концерт в Устюжне, а 9 июля в усадьбе Хвалевское.