В Бабушкинском районе восстановили движение по дороге к поселку Кунож

Движение транспорта по дороге к поселку Кунож Бабушкинского района восстановлено. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

- Работы по восстановлению данного участка были проведены вчера. Было задействовано 7 единиц техники и бригада дорожных рабочих в количестве 8 человек. В 23.00 проезд по дороге был восстановлен, - прокомментировал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Николай Гузилов.

Напомним, что из-за проливных дождей участок автомобильной дороги Аниково – Кунож в Бабушкинском районе сильно размыло. Чтобы ликвидировать яму, образовавшуюся на проезжей части, дорожники использовали около 250 м3 песчано-гравийной смеси и 40 м3 щебня. Для укрепления нижней части насыпи автомобильной дороги лесозаготовители предоставили лес (кругляк, осинник) до 32 м3, а также технику для его транспортировки.

Сегодня дорожники выполняют работы по уширению насыпи автодороги и ликвидируют просадки дорожного полотна в месте размыва, на это будет потрачено еще 100 м3 песчано-гравийного материала.