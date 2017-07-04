В Бабушкинском районе восстановили движение по дороге к поселку Кунож

04.07.2017 [Общество]
В Бабушкинском районе восстановили движение по дороге к поселку Кунож

Движение транспорта по дороге к поселку Кунож Бабушкинского района восстановлено. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

- Работы по восстановлению данного участка были проведены вчера.  Было задействовано 7 единиц техники и бригада дорожных рабочих  в количестве 8 человек. В 23.00 проезд по дороге был восстановлен, - прокомментировал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Николай Гузилов.

Напомним, что  из-за проливных дождей участок автомобильной дороги Аниково – Кунож в Бабушкинском районе сильно размыло. Чтобы ликвидировать яму, образовавшуюся на проезжей части, дорожники использовали около 250 м3 песчано-гравийной смеси и 40 м3 щебня. Для укрепления нижней части насыпи автомобильной дороги лесозаготовители предоставили лес (кругляк, осинник) до 32 м3, а также технику для его транспортировки.  

Сегодня дорожники выполняют работы по уширению насыпи автодороги и ликвидируют просадки дорожного полотна в месте размыва, на это будет потрачено еще 100 м3 песчано-гравийного материала.

Тэги: ремонт дорог
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