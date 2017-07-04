«МегаФон» расширил границы сети 4G в Вологодской области

04.07.2017 [Новости компаний]

Мобильный интернет 4G от «МегаФона» появился еще в четырех населенных пунктах Вологодской области. Доступ к интернет-скоростям, которые в несколько раз превышают возможности сети 3G, получили абоненты оператора в Кадуе, Грязовце, Тотьме и Харовске. Дополнительные базовые станции четвертого поколения также установлены в Бабаево, Вытегре, и Белозерске.

Основное преимущество стандарта 4G – быстрый отклик мобильных устройств (PING) и высокая скорость интернета. Средняя скорость передачи данных в 25 Мбит/с позволит клиентам «МегаФона» быстрее загружать «тяжелые» файлы, с большим комфортом играть в онлайн-игры, смотреть видео в режиме реального времени в HD-качестве, а также пользоваться всеми привычными интернет-сервисами.

«Развивая сеть, мы ориентируемся прежде всего на пожелания наших абонентов. Новые базовые станции, в том числе стандарта 4G, устанавливаются там, где потребность в современных услугах связи особенно высока. Определить такие районы нам помогает сотрудничество с Государственным управлением по связи и массовым коммуникациям, куда также поступают запросы жителей Вологодской области. Постоянное повышение доступности и качества связи – в интересах всего региона, поэтому развитие было и останется одним из главных направлений нашей работы», – рассказал Константин Гулейков, директор Вологодского отделения компании «МегаФон».

Чтобы получить доступ к интернету нового поколения, абонентам «МегаФона» нужно обменять свою старую SIM-карту на новую, с поддержкой 4G. Сделать это можно бесплатно в любом салоне оператора в Вологодской области. Там же представлены мобильные устройства с поддержкой технологии 4G – смартфоны, модемы, роутеры и планшеты от крупнейших мировых производителей и выпущенные под собственным брендом оператора. Устройства для работы в сети 4G также доступны в интернет-магазине «МегаФона».

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