19 пляжей приняли в эксплуатацию на территории Вологодской области

04.07.2017 [Общество]

Инспекторы ГИМС приняли в эксплуатацию 19 пляжей на территории городов и детских лагерей Вологодской области, сообщает сайт регионального управления МЧС.

Специалистами проверены 14 городских пляжей (в Вологде, Череповце, Вытегре, Бабаеве, Кириллове, поселке Кадуй, Белозерске, Великом Устюге и Череповецком районе) и 5 - в детских оздоровительных лагерях Сокольского, Череповецкого и Бабаевского районов.

Эти пляжи соответствуют всем установленным требованиям: чистота территории контролируется, для безопасного отдыха людей организовано дежурство спасателей, прошедших специальное обучение. Кроме того, инспекторы ГИМС регулярно проводят патрулирования водной акватории.

Вологжан призывают быть внимательными при выборе места купания и отдыха, посещать только организованные места массового отдыха людей. Спасатели рекомендуют не употреблять спиртные напитки вблизи водоемов и не оставлять на пляже детей без присмотра.

Тэги: пляжи
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