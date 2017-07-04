В Вологде задержали 26-летнего наркоторговца

04.07.2017 [Происшествия]
В Вологде задержали 26-летнего наркоторговца

26-летний житель Вологды задержан по подозрению в торговле наркотиками. Молодой человек купил через интернет крупную партию н-метилэфедрона, расфасовал ее по пакетикам и планировал сбыть.

В отдел по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД поступила информация о вологжанине, подозреваемом в сбыте наркотических средств. На перекрестке улиц Ленинградская – Гончарная полицейские остановили автомобиль злоумышленника. В машине обнаружили около 50 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик н-метилэфедрон общей массой 17,204 грамма.

- Спустя несколько часов оперативники провели обыск в квартире 26-летнего вологжанина. Полицейские обнаружили весы и свертки с порошкообразным веществом, которые также оказались н-метилэфедроном массой порядка 10 г. В беседе с полицейскими злоумышленник пояснил, что приобрел наркотические вещества посредством сети Интернет для дальнейшего сбыта, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», ведется следствие.

Тэги: наркотики
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