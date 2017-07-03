Детский танцевальный коллектив «Веснушки» из Череповца завоевал гран-при международного фестиваля

03.07.2017 [Культура]

Детский хореографический коллектив «Веснушки» Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина завоевал гран-при международного конкурса «Морская волна».

Высшую награду коллектив получил в номинации «Танцевальное предложение» в возрастной группе 10-12 лет.

- Это первое Гран-при за всю историю существования хореографического отделения Отдела дополнительного образования детей. «Веснушки» также стали лауреатами I степени в номинациях «Народный танец» (10-12 лет) и «Народный танец. Стилизация» (10-12 лет), - сообщает  cultinfo.ru.

Конкурс проходил с 24 июня по 1 июля в поселке Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края. За высшие награды боролись более 2000 ребят из разных регионов нашей страны и зарубежья.

 

Тэги: Танцы
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