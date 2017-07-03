В Череповце полиция задержала наркомана с двумя шприцами дезоморфина

В Череповце полиция задержала 30-летнего молодого человека, который подозревается в хранении и употреблении наркотиков. При себе у него оказались два шприца с дезоморфином.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, череповчанин обратил на себя внимание правоохранителей странным поведением: мужчина намеревался перейти проезжую часть в неположенном месте, после чего врезался в столб.

- Полицейские подошли к мужчине, представились и потребовали документы удостоверяющие личность. В беседе с мужчиной полицейские обратили внимание на нервные подглядывания по сторонам, шаткую походку и замутненный взгляд мужчины. Сотрудники ППСП предположили, что неизвестный может находиться в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали и доставили в отдел для установления личности. Выяснилось, что задержанный – 30-летний житель Череповца. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли два шприца с веществом бурого цвета. Экспертиза показала, что это дезоморфин, общей массой 0, 101 грамма. От прохождения медосвидетельствования череповчанин отказался, за это на него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и употребление наркотических средств».