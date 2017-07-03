Хор Мариинского театра выступит в вологодском кремле

Хор Мариинского театра выступит в Консисторском дворике вологодского кремля 12 июля. Коллектив исполнит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.

Музыканты являеются постоянными участниками международных фестивалей и мировых премьер. В репертуаре хора – свыше шестидесяти опер русской и зарубежной мировой классики, а также произведения кантатно-ораториального жанра, в числе которых сочинения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Софьи Губайдуллиной и других.

- «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова – масштабное произведение, отвечающее требованиям стиля и жанра духовной музыки, и в то же время овеянное свободным полетом творческой фантазии. «Всенощное бдение» написано в разгар первой мировой войны. События, происходящие в мире, тревога за судьбу родины побудили композитора обратиться к корням русской музыкальной культуры – старинным церковным напевам, знаменному пению, - сообщает пресс-служба областной филармонии.

В случае неблагоприятных погодных условий возможен перенос концерта в концертный зал "Русский Дом". Решение о переносе концерта будет принято в 15 часов в день концерта. Информация будет размещена на сайте Вологодской филармонии. Телефон для справок: 75-75-13.