В Вологодском районе объявили конкурс летних драндулетов

03.07.2017 [Культура]

Конкурс летних драндулетов пройдет в Вологодском районе на территории базы отдыха в Стризнево.

Попробовать себя в роли конструкторов может любой желающий. Важно создавать шедевр в команде от двух человек. За основу можно взять различные устройства с колесами: велосипеды, детские коляски, садовые тачки, строительные самокаты и другие. В конструкции нельзя использовать острые и режущие предметы. Драндулет может быть любой формы; по размеру не более 5 метров в ширину и 3-х метров в высоту, рассказывают организаторы.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо направить заявку и «Технический паспорт» драндулета на адрес электронной почты  управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского района: cultura35@mail.ru.  Заявки принимаются до 10 июля.

Итоги конкурса подведут на шоу-параде драндулетов, который пройдет 15 июля в Центре отдыха «Y.E.S.». Командам предстоит пройти три испытания: исполнить «фирменный» танец и прокричать кричалку; проехать почетный круг, продемонстрировав транспортное средство, пояснив, как оно создавалась и какие материалы при этом использовались; и преодолеть полосу препятствий.

- По итогам трёх этапов будут определены победители в четырёх номинациях. Все они получат дипломы и призы от спонсоров. Призами станут сертификаты от центра отдыха номиналом 10 тысяч, 7 тысяч и 5 тысяч рублей,- рассказала начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского района Ирина Султаншина.

Парад необычных транспортных средств состоится в рамках автошоу, которое пройдет на территории центра 14 и 15 июля. В программе: мото-шоу байкеров, автовыставка, Чемпионат России по автозвуку, Чемпионат по армрестлингу, Чемпионат по киберспорту, рок-концерт, а также военно-патриотическая программа от «ДОСААФ»: шоу парашютистов, рукопашный бой, выставка военной техники.

 

Вход бесплатный

Тэги: драндулеты
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