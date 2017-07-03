Девять вологодских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

03.07.2017 [Общество]

Девять вологодских выпусников справились с ЕГЭ по химии на 100 баллов. Лучшие результаты показали выпускники школы № 33 г. Вологды, Вологодского многопрофильного лицея, Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов города Великий Устюг, три воспитанника общеобразовательного лицея «АМТЭК» и три выпускника школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Череповца.

В этом году, как отмечают в областном департаменте образования, количество ребят, набравших на экзамене по химии от 80 баллов и выше (64 человека) увеличилось до 11,1% от общего количества сдававших. При этом минимальное количество баллов  (36 баллов) не набрали 46 человек (в 2016 году – 59 человек).

Максимальный балл по истории, 98 баллов, набрали два человека, это выпускники средней общеобразовательной школы № 21 с углубленным изучением отдельных предметов Череповца. Количество высокобалльников по истории увеличилось с 6,3% (55 человек) в 2016 году до 11,5% (91 человек) в 2017 году.  Минимальное количество баллов на ЕГЭ по истории (32 балла) не набрали 29 человек (в 2016 году – 75 человек).

Последний день подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами – 5 июля 2017 года.

Тэги: ЕГЭ
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