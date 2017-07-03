В Бабушкинском районе из-за дождей размыло дорогу к поселку Кунож

В Бабушкинском районе из-за дождей на дороге к поселку Кунож образовалась огромная яма. Транспорт к населенному пункту проехать не может. Видео, иллюстрирующее состояние проезжей части, появилось в соцсети поздно вечером 1 июля.

- Ремонтируют данную дорогу частные предприниматели, главе государства нет никакого дела вообще до данного посёлка, но как же так, ведь здесь тоже живут люди, почему никакие меры не принимаются, почему всех и всегда нужно тыкать носом на данные ситуации, Так происходит каждый год и данный мост до сих пор не ремонтируется. С весны дорогу ни разу не грейдировали . чтобы доехать до района на убитую дорогу 80км нужно потратить 3.5 часа, - пишет в соцсети Анастасия Шишкина.

В администрации Бабушкинского района Newsvo рассказали, что сегодня в 4 утра на место была направлена бригада дорожников, которые ведут работы по восстановлению дороги.

- В ближайшее время движение будет восстановлено. Ситуация находится на контроле главы поселения и главы района, - рассказала сотрудница администрации Светлана Томилова.

Пешеходное сообщение с поселком не прервано. По данным регионального УМЧС, там проживает 149 человек, продуктами на ближайшее время они обеспечены.



Отметим, что местные жители обращались по поводу этой дороги и лично к губернатору: есть сообщение об этом от 27 июня в онлайн-приемной Олега Кувшинникова. В нем жители поселка жалуются на то, за поселком идет заготовка леса, и все грузовики идут через поселок, разбивая дорогу.