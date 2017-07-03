Севергазбанк предлагает сотрудникам ГИБДД специальные условия по кредитам в честь профессионального праздника

03.07.2017 [Новости компаний]

Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») поздравляет с профессиональным праздником сотрудников государственной инспекции по безопасности дорожного движения и предлагает специальные условия по кредитам. Так, потребительские кредиты для сотрудников ГИБДД доступны по ставке от 11,5% *, ипотека – от 10,15% годовых **. Предложение действительно до 7 июля включительно.

В Севергазбанке можно оформить потребительский кредит на сумму до 3 млн рублей, при чем кредит на сумму до 1,5 млн рублей можно оформить без залога и поручителей. Срок кредита - до 60 месяцев.

Кроме того, сотрудники ГИБДД могут оформить ипотечный кредит по ставке от 10,15 % годовых на приобретение жилья в новостройке или по ставке 10,5% годовых – на покупку квартиры на вторичном рынке или же рефинансирование кредита, взятого в стороннем банке. Преимуществом ставок в Севергазбанке является то, что они едины для всех клиентов и не зависят от размера первоначального взноса, срока кредитования и площади покупаемого жилья.

* Процентная ставка по потребительскому кредиту составляет от 11,5% до 19% годовых и зависит от суммы и срока кредита, от наличия зарплатной карты банка, от наличия положительной кредитной истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика», от возможности получения скидки по процентной ставке в соответствии с «Календарем праздников» банка, а также от способа подтверждения дохода клиента.

** Процентная ставка зависит от выбранной программы кредитования, способа подтверждения дохода Заемщика и наличия договора страхования жизни и здоровья. Срок кредита – до 25 лет. Сумма кредита – до 20 млн рублей, в зависимости от региона. Ставка 10,15% годовых устанавливается при приобретении жилья на первичном рынке, 10,5% годовых на приобретение жилья на вторичном рынке и рефинансирование ипотечного кредита (при получении кредита не только на погашение имеющейся задолженности в ином банке, а также на капитальный ремонт и иные неотделимые улучшения предмета ипотеки ставка устанавливается в размере 10,75% годовых).

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Тэги: Севергазбанк
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