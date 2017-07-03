Фестиваль традиционной американской музыки пройдет в Вологде, Великом Устюге и Тотьме

Послушать традиционную американскую музыку и попробовать себя в приготовлении мексиканской кухни предлагают вологжанам: фестиваль традиционной американской музыки пройдет в Вологде, Тотьме и Великом Устюге.

Откроется фестиваль вечером 7 июля в Вологде. В Консисторском дворике Вологодского кремля выступит гитарист-виртуоз Омар Торрес из Лос-Анджелеса. Прозвучат его известные композиции «Marina», « La Llorona » («Плачущая женщина») и другие.

- В 2012 «Marina» (песня «Марина») из альбома «A Night Of Serious Drinking» заняла третье место в конкурсе авторов International Songwriting Competition в категории Latin. «Марина» также была представлена к награде Independent Music Awards,- сообщается на сайте Вологодского музея-заповедника.

Продолжится фестиваль в музее «Семенково». 8 июля в 13:00 там начнется мастер-класс по приготовлению блюд мексиканской кухни. Со слов организаторов, в меню заявлены такие блюда, как «Гуакамоле», «Моль Поблано» и «Агуа-де-Ямайка». Проведут кулинарный мастер-класс Омар Торрес и его команда.

9 и 10 июля фестиваль традиционной американской музыки переместится в Великий Устюг. Там 9 июля в 15:00 на летней веранде Парка культуры и отдыха им. М. Булдакова состоится концерт гитариста, а 10 июля Омар Торрес и его музыканты повторят мастер-класс экзотических блюд.

Завершится фестиваль в Тотьме. Музыкант даст мастер-класс игры на гитаре всем желающим. Начало мастер-класс в 14:00. Пройдет он в Школе путешественников Федора Конюхова.

Участие в фестивале бесплатное.