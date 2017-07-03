10 дополнительных площадок "Города детства" заработали в Вологде с 1 июля

Дополнительные площадки "Города детства" заработали в Вологде с 1 июля. Теперь отдых детей будет организован еще по 10 адресам: Машиностроительная, 4, Строителей, 5, Челюскинцев, 47, Залинейная, 20, Вологодская, 6а, Емельянова, 7, Возрождения, 82а, Ананьинская, 82, Псковская, 9д, Пионерская, 16.

Также сменился состав вожатых и педагогов. В июле еще 25 волонтеров присоединятся к проекту. Ранее они прошли обучение, а сейчас знакомятся со своими воспитанниками. Каждая неделя на площадках «Города детства» посвящена отдельной теме. Дети рисуют, участвуют в мастер-классах, ходят на мероприятия. На этой неделе педагоги расскажут детям о войне 1812 года. В рамках этой темы будут организованы встречи с военно-поисковым отрядом Вологды. В среду участники ВПК «Сокол» проведут для детей из микрорайона Тепличный интерактивную игру. В дальнейшем недели будут посвящены спорту и настольным играм, архитектуре и различным профессиям, естественным наукам, народному творчеству.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе городской администрации, работа площадок продолжается и в неблагоприятную погоду. Во время дождя ребята занимаются в библиотеках, домах культуры и учреждениях дополнительного образования, находящиеся неподалеку от площадок.

В августе, когда большинство детей вернется из лагерей и мест летнего отдыха, будет запущено еще 5 дополнительных площадок «Города детства». Ознакомиться с полным списком площадок можно в официальной группе проекта в соцсети.