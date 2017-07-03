10 дополнительных площадок "Города детства" заработали в Вологде с 1 июля

03.07.2017 [Общество]

Дополнительные площадки "Города детства" заработали в Вологде с 1 июля. Теперь отдых детей будет организован еще по 10 адресам: Машиностроительная, 4, Строителей, 5, Челюскинцев, 47, Залинейная, 20, Вологодская, 6а, Емельянова, 7, Возрождения, 82а, Ананьинская, 82, Псковская, 9д, Пионерская, 16.

Также сменился состав вожатых и педагогов. В июле еще 25 волонтеров присоединятся к проекту. Ранее они прошли обучение, а сейчас знакомятся со своими воспитанниками. Каждая неделя на площадках «Города детства» посвящена отдельной теме. Дети рисуют, участвуют в мастер-классах, ходят на мероприятия. На этой неделе педагоги расскажут детям о войне 1812 года. В рамках этой темы будут организованы встречи с военно-поисковым отрядом Вологды. В среду участники ВПК «Сокол» проведут для детей из микрорайона Тепличный интерактивную игру. В дальнейшем недели будут посвящены спорту и настольным играм, архитектуре и различным профессиям, естественным наукам, народному творчеству.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе городской администрации, работа площадок продолжается и в неблагоприятную погоду. Во время дождя ребята занимаются в библиотеках, домах культуры и учреждениях дополнительного образования, находящиеся неподалеку от площадок.

В августе, когда большинство детей вернется из лагерей и мест летнего отдыха, будет запущено еще 5 дополнительных площадок «Города детства». Ознакомиться с полным списком площадок можно в официальной группе проекта в соцсети. 

Тэги: город детства
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 июля водителей будут штрафовать за перевозку пиломатериалов без сопроводительных документов
В Вологодской области ожидаются грозы с сильным ветром
Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
4,7 млн рублей скрыл от налоговой руководитель Вологодского машиностроительного завода
В Вологде рано утром подожгли склад с полиэтиленовой пленкой
Топливно-энергетический комплекс Вологодской области сдадут в аренду «Газпром теплоэнерго»
В Тарногском районе обнаружили тело пропавшей 9-летней девочки
Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения
Пропавшего в Череповецком районе мальчика нашли в Ярославской области
30.06.2017 [БлогоVO]

Коммунальная мафия Вологодского района Ч. 1.

4624
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детский танцевальный коллектив «Веснушки» из Череповца завоевал гран-при международного фестиваля
В Череповце полиция задержала наркомана с двумя шприцами дезоморфина
Хор Мариинского театра выступит в вологодском кремле
В Вологодском районе объявили конкурс летних драндулетов
Девять вологодских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
В Бабушкинском районе из-за дождей размыло дорогу к поселку Кунож
Севергазбанк предлагает сотрудникам ГИБДД специальные условия по кредитам в честь профессионального праздника
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

4778
0
03.07.2017 [БлогоVO]

Детективная история

330
0
29.06.2017 [Обзор Прессы]

Неизвестные подробности из жизни Павла Беляева

1100
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика