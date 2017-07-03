Житель Перми, приехав в Вологду к дочке-студентке, обворовал местный супермаркет

В Вологде полицейские раскрыли грабеж из продуктового супермаркета. Вором оказался иногородний мужчина, приехавший в Вологду навестить дочку-студентку.

- Инцидент произошел в январе 2015 года. Однако установить личность преступника удалось только сейчас. Им оказался 45-летний житель Перми,- рассказали Newsvo в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Около пяти часов вечера неизвестный мужчина из продуктового супермаркета на Ленинградской пронес через кассу товар, не оплатив его. Сотрудники магазина пытались остановить нерадивого покупателя. Однако тот убежал, бросив корзину с «покупками» на землю.

Товара в корзине оказалось на 10 тысяч рублей. Неизвестный «приобрел» утюг, аэрогриль, набор для шашлыка, кетчуп и другие продукты питания, мыльные принадлежности, в частности, лосьон для бритья.

Задержать подозреваемого удалось только спустя полтора года. Мужчина сознался в грабеже и пояснил, что готов был заплатить за покупку и даже стоял в очереди в кассу. Однако денег на оплату товара оказалось недостаточно, тогда он решил вынести его «бесплатно». Также он рассказал, что в Вологду приехал навестить дочь, которая учится в одном из вологодских вузов. Товар из супермаркета также предназначался ей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж и попытка совершения грабежа».