В Никольском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя ПДД

01.07.2017 [Происшествия]

В Никольском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного нарушителя ПДД. Инцидент произошел накануне.

На улице Кузнецова районного центра инспекторы ДПС заметили  "ВАЗ-2112", который двигался с нарушением правил дорожного движения. Правоохранители неоднократно требовали от нарушителя остановиться, но несмотря на это, он продолжал движение.

- Сотрудниками ГИБДД было принято решение о применении табельного оружия. После совершения предупредительного выстрела в воздух в безопасном направлении инспекторы произвели несколько прицельных выстрелов по колесам транспортного средства, после чего автомашина остановилась. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщает пресс-служба УМВД.

За рулем ВАЗа находился 24-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

 

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