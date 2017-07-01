В Никольском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя ПДД

В Никольском районе полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного нарушителя ПДД. Инцидент произошел накануне.

На улице Кузнецова районного центра инспекторы ДПС заметили "ВАЗ-2112", который двигался с нарушением правил дорожного движения. Правоохранители неоднократно требовали от нарушителя остановиться, но несмотря на это, он продолжал движение.

- Сотрудниками ГИБДД было принято решение о применении табельного оружия. После совершения предупредительного выстрела в воздух в безопасном направлении инспекторы произвели несколько прицельных выстрелов по колесам транспортного средства, после чего автомашина остановилась. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщает пресс-служба УМВД.

За рулем ВАЗа находился 24-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.