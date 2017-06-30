В Вологодской области ожидаются грозы с сильным ветром

В Вологодской области сегодня и завтра возможны грозы с усилением ветра, сообщает региональное управление МЧС.

Начиная с 18 часов пятницы и до 18 часов субботы местами на территории области пройдут сильные дожди, возможны грозы. Кроме того, при грозе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендует вологжанам убрать машины от слабо закрепленных конструкций, закрыть окна и форточки, сохранять меры повышенной безопасности при передвижении на автомобиле.