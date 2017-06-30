Сегодня утром в Белозерске стартовал ультрамарафон «Белое озеро 200 км».

Забег на 200 километров вокруг Белого озера пройдет на территории Белозерского и Вашкинского районов и завершится 2 июля. В нем принимают участие 7 человек: по одному из Московской, Архангельской, Ярославской областей и республики Беларусь, и три человека из Вологодской области. Все три дня бегущих будут сопровождать автомобили, через каждые 10 км на их пути расположены пункты питания, где спортсмены смогут подкрепиться и восстановить силы. На финише участники ультрамарафона получат кубки, медали и памятные футболки.

В Белозерске ультрамарафон проводится впервые. Его организаторами выступает частная «Организация экстраординарных спортивно-массовых мероприятий по России». Участие в забеге платное.