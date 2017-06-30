В Белозерске стартовал ультрамарафон «Белое озеро 200 км»

30.06.2017 [Спорт]

Сегодня утром в Белозерске стартовал ультрамарафон «Белое озеро 200 км».

Забег на 200 километров вокруг Белого озера пройдет на территории Белозерского и Вашкинского районов и завершится 2 июля. В нем принимают участие 7 человек: по одному из Московской, Архангельской, Ярославской областей и республики Беларусь, и три человека из Вологодской области.  Все три дня бегущих  будут сопровождать автомобили, через каждые 10 км на их пути расположены пункты питания, где спортсмены смогут подкрепиться и восстановить силы. На финише участники ультрамарафона получат кубки, медали и памятные футболки.

В Белозерске ультрамарафон проводится впервые. Его организаторами выступает частная «Организация экстраординарных спортивно-массовых мероприятий по России». Участие в забеге платное.

 

Тэги: бег
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