Севергазбанк признан «Лучшим региональным банком года»

На состоявшейся вчера в Москве церемонии награждения Премии «Финансовая элита России 2017» Севергазбанк стал лауреатом в номинации «Лучший региональный банк года». «Гран-при: банк года» получил Сбербанк России.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова и финансовый омбудсмен Павел Медведев вручили награду банку, отметив тем самым высокие результаты его деятельности, успешную конкуренцию с крупнейшими федеральными участниками региональных рынков и наращивание объемов бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге.

Банк демонстрирует успехи в различных направлениях деятельности. Так, улучшение условий по ипотеке и повышение качества обслуживания позволили Севергазбанку за последние двенадцать месяцев увеличить ипотечный портфель в три раза. Ипотечные кредиты доступны для клиентов по ставке от 10,15% годовых. Банк начал выпуск пластиковых карт с cash back до 5%, начислением процентов на остаток на счете до 7% годовых и бесплатным снятием наличных в любых банкоматах РФ.

По итогам прошлого года банк вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Кроме того, совместно с партнерами банк участвует в крупнейших в России инвестиционных проектах государственно-частного партнерства.

Севергазбанк уделяет значительное внимание повышению финансовой грамотности населения и освещению предпринимательской активности, издавая газету «О финансах и не только».

С начала 2017 года банк проводит ребрендинг, в рамках которого изменились его полное наименование (ранее — «БАНК СГБ»), логотип и фирменный стиль. Ребрендинг отражает новый этап в истории Севергазбанка, связанный с новой стратегией развития, модернизацией ключевых банковских процессов и повышением технологичности.

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» — универсальный коммерческий банк, обслуживающий более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Банк был основан в Вологде в 1994 году. На сегодня филиальная сеть банка состоит из 45 офисов в девяти регионах России.

Премия «Финансовая элита России» проходит ежегодно с 2005 года, за это время став авторитетной и престижной наградой. Отбор лауреатов осуществляется попечительским и экспертным советами, в состав которых входят главы ведущих профессиональных ассоциаций и объединений, руководители финансовых СМИ и другие признанные участники финансового рынка. Стратегическим рейтинговым агентством Премии в 2017 году является ведущее рейтинговое агентство России RAEX («Эксперт РА»), лидер в области рейтингования и исследовательской деятельности.