В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира. Инцидент произошел 20 июня на перекрестке улиц Ленинградская – Гончарная.

Сотрудник отдела вневедомственной охраны возвращался после работы домой. На перекрестке он заметил драку мужчин.

- Офицер Росгвардии представился по установленной форме и попытался прекратить конфликт, в это время зачинщик вытащил из пакета предмет, визуально похожий на пистолет, и направил его на соперника. Сотрудник вневедомственной охраны обезвредил нарушителя и сообщил о случившемся в дежурную часть,- рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ему 32 года, а пистолет - пневматический. Все документы на оружие у задержанного в порядке. Из-за чего произошла драка, в пресс-службе пояснить не смогли, однако выяснилось, что оба участника уличной разборки были пьяны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».