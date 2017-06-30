В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. Такое решение вынес Череповецкий городской суд после рассмотрения материалов, предоставленных прокурорской проверкой. Она показала, что перевозчик работает с грубыми нарушениями требований федерального законодательства.

- Надзорными мероприятиями установлены водители, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа без прохождения в установленном порядке предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, предрейсвого технического осмотра транспортного средства, страхования жизни и здоровья пассажиров, ряд водителей осуществлял перевозки в отсутствие специального разрешения на осуществление данного вида деятельности, путевых листов,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге суд запретил фирме заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, поскольку в таком виде эта деятельность несет угрозу жизни и здоровью, как пассажирам "Экспресс-Авто", так и другим участникам дорожного движения.