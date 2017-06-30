В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси

30.06.2017 [Общество]

В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. Такое решение вынес Череповецкий городской суд после рассмотрения материалов, предоставленных прокурорской проверкой. Она показала, что перевозчик работает с грубыми нарушениями требований федерального законодательства.

- Надзорными мероприятиями установлены водители, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа без прохождения в установленном порядке предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, предрейсвого технического осмотра транспортного средства, страхования жизни и здоровья пассажиров, ряд водителей осуществлял перевозки в отсутствие специального разрешения на осуществление данного вида деятельности, путевых листов,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В итоге суд запретил фирме заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси,  поскольку в таком виде эта деятельность несет угрозу жизни и здоровью, как пассажирам "Экспресс-Авто", так и другим участникам дорожного движения.

Тэги: такси, пассажироперевозки, частные перевозчики
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ищут свидетелей смертельного ДТП на Пошехонском шоссе
Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах
В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика
В Сямженском районе в реке обнаружили тело 8-летнего мальчика
4,7 млн рублей скрыл от налоговой руководитель Вологодского машиностроительного завода
С 1 июля водителей будут штрафовать за перевозку пиломатериалов без сопроводительных документов
В Вологде рано утром подожгли склад с полиэтиленовой пленкой
Топливно-энергетический комплекс Вологодской области сдадут в аренду «Газпром теплоэнерго»
Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения
Медцентру на улице Первомайской в Вологде объявили предупреждение за работу без лицензии
27.06.2017 [Общество]

Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения

2209
0
29.06.2017 [Происшествия]

Директор лесхоза в Вытегорском районе, оплативший штраф бюджетными деньгами, стал фигурантом еще одного дела

1076
0
30.06.2017 [Происшествия]

В Череповце заключенному следственного изолятора вместе с вещами передали пакетик «спайса»

413
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Севергазбанк признан «Лучшим региональным банком года»
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси
Маршрут автобуса №28 в Вологде останется прежним
В Вологде из-за монеты, попавшей в прикуриватель, сгорела «Лада Приора»
В Шекснинском районе иномарка сбила на дороге мужчину
Предпринимателя, который продал в Вологодской области зараженных чумой свиней, обязали возместить 5 млн рублей ущерба
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

4060
0
30.06.2017 [БлогоVO]

Коммунальная мафия Вологодского района Ч. 1.

562
0
29.06.2017 [Обзор Прессы]

Неизвестные подробности из жизни Павла Беляева

434
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика