Маршрут автобуса №28 в Вологде останется прежним

Маршрут автобуса №28 в Вологде не изменится с 1 июля.

Ранее городская администрация заявляла, что из-за низкого пассажиропотока автобус не будет ездить от улицы Текстильщиков до Лосты, и его конечной остановкой станет перекресток Беляева-Петрозаводская. Однако из-за недовольства вологжан чиновники отменили решение об изменении маршрута.

- В связи с большим количеством обращений граждан в Администрацию города и сообщениям в социальных сетях, по решению мэра города, временно приостановлено решение об изменении маршрута 28-го автобуса. Решение основано на мнении Общественного совета, представители которого высказывали сомнения по поводу таких изменений. В ближайшее время пройдет серия встреч с жителями, заинтересованными в этом маршруте и в результате будет выработан вариант, который устроит всех,- прокомментировал заместитель мэра Вологды - начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Отметим, что городские власти также планировали перенести остановку с перекрестка Текстильщиков-Беляева на Беляева – Петрозаводскую. Именно в этом районе сосредоточено множество объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, в частности именно на Петрозаводскую переехала служба судебных приставов. Перенос остановочного пункта вологжане также восприняли неоднозначно, сообщает пресс-служба городской администрации.