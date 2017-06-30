В Вологде из-за монеты, попавшей в прикуриватель, сгорела «Лада Приора»

В Вологде сгорела «Лада Приора» 2010 года выпуска. Инцидент произошел сегодня около полуночи рядом с домом №28 на Пречистенской набережной, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Автомобиль вспыхнул изнутри, хозяин машины вместе с друзьями находились рядом и самостоятельно попытались потушить транспортное средство, однако, поняв, что самим не справиться, вызвали пожарных. Но было уже поздно: машина полностью сгорела.

По словам хозяина авто, в разъем прикуривателя попала монетка, которая, скорее всего, и стала причиной короткого замыкания в машине.