В Шекснинском районе иномарка сбила на дороге мужчину

30.06.2017 [Происшествия]

В Шекснинском районе иномарка сбила мужчину. Пострадавший получил множественные травмы, сообщает областное УГИБДД.

ДТП с участием пешехода  произошло накануне около одиннадцати часов вечера на улице Батулиных в поселке Чебсара Шекснинского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Шкода» сбил 29-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Тэги: ДТП
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