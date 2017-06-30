В Шекснинском районе иномарка сбила на дороге мужчину

В Шекснинском районе иномарка сбила мужчину. Пострадавший получил множественные травмы, сообщает областное УГИБДД.

ДТП с участием пешехода произошло накануне около одиннадцати часов вечера на улице Батулиных в поселке Чебсара Шекснинского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Шкода» сбил 29-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.