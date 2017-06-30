В Шекснинском районе иномарка сбила на дороге мужчину
30.06.2017 [Происшествия]
В Шекснинском районе иномарка сбила мужчину. Пострадавший получил множественные травмы, сообщает областное УГИБДД.
ДТП с участием пешехода произошло накануне около одиннадцати часов вечера на улице Батулиных в поселке Чебсара Шекснинского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Шкода» сбил 29-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован.
Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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