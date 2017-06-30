Предпринимателя, который продал в Вологодской области зараженных чумой свиней, обязали возместить 5 млн рублей ущерба

30.06.2017 [Общество]

Нюксенский районный суд вынес приговор по делу жителя Рыбинска, который продавал в Вологодской области больных африканской чумой свиней (АЧС) поросят.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил жителю города Рыбинск Ярославской области наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, также в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму свыше 5 миллионов рублей, - сообщает областная прокуратура.

Судом было, что 40-летний обвиняемый приобрел у населения в Таловском районе Воронежской области молодняк свиней для последующей перепродажи. Мужчина перевозил животных без разрешения ветслужбы и сам приобрел животных без необходимых ветеринарных документов. В сентябре 2016 года он приехал в Вологодскую область и продал свой товар в несколько подсобных хозяйств. Позднее свиньи в них погибли от АЧС.

Действия мужчины привели к тому, что на территории Череповецкого, Вологодского, Усть-Кубинского, Вожегодского, Тарногского и Нюксенского районов Вологодской области возникли 9 эпизоотических очагов заболевания "Африканской чумы свиней".  В регионе был установлен карантин по африканской чуме свиней, было уничтожено всего 473 свиньи, из средств бюджета Вологодской области затрачено более 4,8 млн. рублей. Кроме того, была остановлена работа целого свиноводческого комплекса в Усть-Кубинском районе и ликвидированы рабочие места на нем - там пришлось уничтожить 400 свиней. С учетом причиненного также вреда жителям Вологодской области и бюджетам муниципальных образований общая сумма ущерба составила, по подсчетам следователей, почти 5,2 млн. рублей.

Известно, что вину свою мужчина признал полностью.

Тэги: свиньи, ветеринары, приговор
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