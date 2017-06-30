Старые фотографии Вологды покажут слушателям лекции в «Красном углу»

30.06.2017 [Общество]
Старые фотографии Вологды покажут слушателям лекции в «Красном углу»

Лекция, посвященная истории Вологды, пройдет 4 июля в центре культуры «Красный угол». Экскурсовод, организатор фестивалей Екатерина Хоботова расскажет, как и для чего использовались площади, парки, набережные города в разные промежутки его истории. Иллюстрироваться лекция будет старыми фотографиями Вологды.

- В разные времена жизни города многие места в нем используются совершенно по-разному . Например, на реках, которые часто считались главной "улицей" в некоторых городах, кипела жизнь не только "рыболовная", но и культурная. Сквозь сепию и ч/б мы угадаем старую Вологду, узнаем для чего служили площади, парки, набережные, свяжем это с настоящим и попробуем сгенерировать желанное для нас будущее, - пишут организаторы в группе встречи в социальной сети.

Отметим, что лекция состоится в рамках фестиваля «Дни архитектуры в Вологде», который открылся в городе накануне. Его тема в этом году звучит так: «Городское пространство: человек в фокусе». Проходящие в рамках фестиваля мероприятия будут посвящены организации и использованию общественных пространств. В течение семи дней вологжане смогут посетить круглые столы и дискуссии, где услышат мнения ведущих экспертов города об устройстве общественных пространств. Ознакомиться с программой фестиваля можно в его официальной группе в соцсети.

Тэги: Дни архитектуры
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Старые фотографии Вологды покажут слушателям лекции в «Красном углу»

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