В Устюжне будут судить жителя Великого Новгорода, который организовал в городе игорный клуб

В Устюжне двое мужчин предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Один из них – житель Великого Новгорода, второй – местный житель.

По версии следствия, в декабре 2014 года 32-летний новгородец решил открыть в Устюжне незаконное игорное заведение. Для этого мужчина подыскал помещение на улице Красных Зорь, после чего арендовал его у 33-летнего устюжанина. Он сообщил владельцу, как помещение будет использоваться, и предупредил о необходимости конспирации.

Разместив четыре игорных автомата, организатор подыскал для работы в игорном клубе двух жительниц Устюжны, которые два месяца обслуживали игроков: принимали ставки, зачисляли их, выдавали выигрыш. 6 февраля 2015 года деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции.

- Долгое время следствию не был известен организатор преступной деятельности, однако в ходе напряженной совместной работы следователей регионального управления Следственного комитета и полицейских удалось установить личность новгородца, организовавшего незаконный бизнес в Устюжне, а также причастность его пособника, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В итоге жителю города Великий Новгород предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении игорной деятельности, а 33-летнему местному жителю, предоставившему помещение, - в пособничестве совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное преследование в отношении девушек-администраторов прекращено по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.