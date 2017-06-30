В Череповце заключенному следственного изолятора вместе с вещами передали пакетик «спайса»

В Череповце полицейские изъяли курительную смесь у заключенного следственного изолятора. Пакетик «спайса» лежал в кармане куртки, которую принесла мужчине его мать.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сотрудникам череповецкого отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о передаче наркотиков одному из заключенных следственного изолятора. На месте оказалось, что при передаче личных вещей заключенному в кармане куртки был найден пластиковый пакет с герметичной застежкой, внутри которого обнаружили вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркосодержащая курительная смесь общей массой 0,193 грамма.

Выяснилось, что личные вещи принесла мать злоумышленника. Полицейским череповчанка рассказала, что принесла чистую одежду своему сыну. При стирке она карманы не проверяла и про пакет, находящийся внутри, ничего не знала. На допросе 23-летний молодой человек пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Отметим, что в следственном изоляторе череповчанин находится за аналогичное преступление, связанное с хранением и употреблением наркотических средств.