В Череповце заключенному следственного изолятора вместе с вещами передали пакетик «спайса»

30.06.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейские изъяли курительную смесь у заключенного следственного изолятора. Пакетик «спайса» лежал в кармане куртки, которую принесла мужчине его мать.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сотрудникам череповецкого отдела по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о передаче наркотиков одному из заключенных следственного изолятора. На месте оказалось, что при передаче личных вещей заключенному в кармане куртки был найден пластиковый пакет с герметичной застежкой, внутри которого обнаружили вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркосодержащая курительная смесь общей массой 0,193 грамма.

Выяснилось, что личные вещи принесла мать злоумышленника. Полицейским череповчанка  рассказала, что принесла чистую одежду своему сыну. При стирке она карманы не проверяла и про пакет, находящийся внутри, ничего не знала. На допросе 23-летний молодой человек пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Отметим, что в следственном изоляторе череповчанин находится за аналогичное преступление, связанное с хранением и употреблением наркотических средств.

Тэги: спайсы, наркотики, наркоманы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде ищут свидетелей смертельного ДТП на Пошехонском шоссе
Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах
В Череповецком районе ищут 7-летнего мальчика
В Сямженском районе в реке обнаружили тело 8-летнего мальчика
4,7 млн рублей скрыл от налоговой руководитель Вологодского машиностроительного завода
С 1 июля водителей будут штрафовать за перевозку пиломатериалов без сопроводительных документов
В Вологде рано утром подожгли склад с полиэтиленовой пленкой
Топливно-энергетический комплекс Вологодской области сдадут в аренду «Газпром теплоэнерго»
Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения
Медцентру на улице Первомайской в Вологде объявили предупреждение за работу без лицензии
27.06.2017 [Общество]

Прокуратура: в Вологодской области грубо нарушены сроки третьего этапа программы переселения

2209
0
29.06.2017 [Происшествия]

Директор лесхоза в Вытегорском районе, оплативший штраф бюджетными деньгами, стал фигурантом еще одного дела

1076
0
30.06.2017 [Происшествия]

В Череповце заключенному следственного изолятора вместе с вещами передали пакетик «спайса»

414
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Севергазбанк признан «Лучшим региональным банком года»
В Вологде офицер Росгвардии обезвредил вооруженного дебошира
В Череповце фирме «Экспресс-Авто» запретили заниматься перевозкой пассажиров и багажа легковым такси
Маршрут автобуса №28 в Вологде останется прежним
В Вологде из-за монеты, попавшей в прикуриватель, сгорела «Лада Приора»
В Шекснинском районе иномарка сбила на дороге мужчину
Предпринимателя, который продал в Вологодской области зараженных чумой свиней, обязали возместить 5 млн рублей ущерба
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

4060
0
30.06.2017 [БлогоVO]

Коммунальная мафия Вологодского района Ч. 1.

564
0
29.06.2017 [Обзор Прессы]

Неизвестные подробности из жизни Павла Беляева

434
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика