В Никольске ремонтируют дом №43 по улице Садовой, пострадавший во время крупного пожара

29.06.2017 [Общество]

В Никольске восстанавливают дом №43 по улице Садовой, который пострадал во время пожара, случившегося в мае этого года. Он был был включен в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту. На проведение необходимых работ выделено 4 227 818,59 рублей.

По сообщению районной администрации, на сегодняшний день завершено снятие поврежденной обшивки здания, завершены работы по частичному восстановлению фундамента дома. С понедельника производятся работы по ремонту крыши. Также в пострадавшем доме будет отремонтирован фасад и заменено электроснабжение. Все работы ведут специалисты подрядной организации ООО «Голдтрейд». Завершить ремонт планируется не позднее 29 августа. 

Кроме того, по информации местных властей, 11 семьям дома №43 выплатили по 5 тысяч на семью из районного бюджета и по 3 тысячи на семью из городского бюджета. 8 семей также получили социальную помощь из областного бюджета: одна семья – 3 тысячи, две семьи – по 5 тысяч, одна семья – 7 тысяч, две семьи – по 10 тысяч, одна семья – 12 тысяч рублей и одна семья – 15 тысяч рублей. Три семьи за социальной выплатой из областного бюджета не обращались.

Напомним, что во время пожара, который произошел в Никольске 19 мая, также полностью сгорели три многоквартирных дома: Садовая, 41, Набережная,18 и Набережная,20. 19 квартир огонь полностью уничтожил, еще 11 повредил частично. 35 никольчан частично утратили имущество, у 67 в огне сгорело все.

На сегодняшний день четырем семьям предоставлены квартиры по договору социального найма, еще четыре семьи ждут решение о предоставлении им жилья.  Остальные семьи о предоставлении им квартиры из маневренного фонда не обращались: на сегодняшний день никольчане проживают у родственников и знакомых. В районной администрации Newsvo также сообщили, что 10 семей обратились с заявлением выделить им земельный участок.

 

Тэги: пожар, капремонты
Фото никольской районной газеты "Авангард"
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