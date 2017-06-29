В Череповецком районе для стабилизации экономической обстановки изменили структуру местной власти

В Череповецком районе появилась новая должность первого заместителя главы. Такое решение было принято накануне на сессии муниципального собрания. Первый зам будет курировать сферы экономического развития и инвестиционной политики Череповецкого района. По словам главы Николая Виноградова, нововведения необходимы для улучшения социально-экономической ситуации в муниципалитете.

- Цель данного нововведения - повысить эффективность работы администрации, усилить указанные направления работы, - прокомментировал глава Череповецкого района Николай Виноградов. – Район находится в сложной экономической ситуации, обострились проблемы в сфере сельского хозяйства и ЖКХ. В связи с передачей ряда полномочий с уровня сельских поселений в район изменились объем и характер работы, появились новые задачи, которые нужно решать максимально быстро и профессионально. Структура администрации - живой материал, с которым необходимо постоянно работать, корректировать его по мере необходимости. Принятое решение направлено на стабилизацию социально-экономической обстановки в районе.

Как сообщает сайт Череповецкого района, в понедельник, 3 июля, Николай Виноградов предложит на согласование губернатора свою кандидатуру на эту должность.