ХК «Северсталь» продлил контракт с нападающим Юрием Трубачевым

29.06.2017 [Спорт]

ХК «Северсталь» продлил контракт с нападающим Юрием Трубачевым. В сезоне 2016/17 Трубачев провел 59 матчей, в которых набрал 27 очков по системе гол+пас (7+20). Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан ещё на год.

Отметим, что Юрий Трубачев является воспитанником череповецкого хоккея, и играет в «Северстали» с сезона 1998/99. Кроме того, в карьере Трубачева были питерский СКА (2009-10) и уфимский «Салават Юлаев» (2011-13).

Также стало известно, что «Северсталь» решила расстаться с вратарем Романом Смирягиным. Ещё три хоккеиста - Денис Ванин, Максим Рогов и Алексей Шестопалов - сейчас находятся в клубе на просмотре. Решение по ним, по всей видимости, будет принято по итогам предсезонных сборов, первый из которых намечен на 10-22 июля в Игоре, Ленинградской области. Второй - с 27 июля по 5 августа в Финляндии, где «Северсталь» проведет 4 контрольных матча, по одному против челябинского «Трактора» и питерского СКА, и два - против финского «Пеликапнз».

 

Тэги: ХК «Северсталь»
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