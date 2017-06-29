Директор лесхоза в Вытегорском районе, оплативший штраф бюджетными деньгами, стал фигурантом еще одного дела

29.06.2017 [Происшествия]

На директора лесхоза в Вытегорском районе возбудили еще одно уголовное дело – о мошенничестве, сообщает региональное управление следственного комитета.

Напомним, мужчина подозревается в присвоении: штраф в 10 тысяч рублей, назначенный ему за нарушение правил заготовки древесины, он велел оплатить из бюджета учреждения.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что еще три своих штрафа (общей суммой в 32 тысячи рублей) он оплатил деньгами коммерческой организации.

- По версии следствия, в ноябре 2016 года, желая избежать уплаты штрафов из личных денежных средств, мужчина направил в одну из коммерческих организаций претензионное письмо, в которое наряду с требованием возмещения неустоек по ранее заключенному договору подряда, необоснованно включил требования об уплате наложенных на него лично штрафов. Введенный в заблуждение директор организации перел в Вытегорский лесхоз требуемую сумму денег, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Поступившие деньги Вытегорским лесхозом были израсходованы на уплату штрафных санкций, в том числе административных штрафов, наложенных лично на директора лесхоза. Причиненный ущерб составил 32 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие.

Тэги: мошенничество
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