В Тарногском районе для поиска пропавшей девочки перегородили реку металлической сеткой

29.06.2017 [Происшествия]

Волонтеры, спасатели и полицейские продолжают поиски девятилетней девочки, которая упала в реку Кокшеньга в Тарногском Городке 17 июня. В деревне Нижне-Паутинская, которая находится ниже по течению, водоем перегородили металлической сеткой.

- Днем 28 июня сотрудники полиции на реке Кокшеньге установили сетку: в Рассвете (д. Нижне-Паунинская) под мостом на Вощар. Они просят передать всем, кто сплавляется на лодках, быть предельно внимательными и не налететь на сетки. Как нам пояснил сотрудник полиции Ю.А. Сковородин, поиски девочки будут продолжены, полицейские и добровольные помощники будут прочесывать реку на лодках, - сообщает тарногская районная газета Кокшеньга.

Известно, что девочка гуляла на пляже реки Кокшеньга с двумя подругами. Она сняла с себя шорты и балетки и сказала подругам, что переплывет реку. Потрогав воду реки ногой, девочка поскользнулась и упала в воду, после чего ее понесло течением. Следователи проводят проверку по данному факту.

Тэги: поиск детей
Фото из группы ВК газеты Кокшеньга: https://vk.com/public63450921
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