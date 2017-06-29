В Череповце посетителей детской поликлиники атаковали чайки

В Череповце на посетителей детской поликлиники напали чайки. Инцидент произошел накануне около двух часов дня у детской поликлиники на улице Суворова,4.

Чайки, охранявшие гнездо на крыше здания, стали нападать на людей. Посетители поликлиники вызвали спасателей.

- Мы по лестнице проникли на крышу, птенцов сложили в коробку и вывезли в лесополосу, сообщил сайту мэрии Череповца директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

В результате происшествия никто не пострадал.