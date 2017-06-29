Выставка редких старообрядческих икон открылась в Музее фресок Дионисия

Первая в России выставка старообрядческих икон из коллекции итальянцев Светланы и Уго Риццо открылась в Музее фресок Дионисия. В экспозицию вошли более 50 икон эпох Ветки и Стародубья.

Ветка (небольшой остров на реке Сож (территория Речи Посполитой, ныне Гомельская область, Белоруссия) и Стародубье (современные территории Брянской области в России и Черниговской области на Украине) являются одними из важнейших центров старообрядчества. Именно этот край в конце XVII-XVIII веков стал пристанищем для подвергавшихся жестоким преследованиям противников царской власти и нововведений патриарха Никона.

- История этих мест от заселения, появления там первых священников, до политики царя, направленной на борьбу с «раскольниками», строительства и освящения единственной церкви старообрядцев – Покровской, а также её разборе, гонении насельников и их воссоединении, собрана воедино и представлена на выставке в Музее фресок Дионисия,- рассказывают организаторы.

Со слов искусствоведов, коллекция уникальна, икон эпохи Ветки больше нет ни в России, ни в мире. Посетить выставку старообрядческих икон можно до конца лета в Музее фресок Дионисия, расположенного в поселке Ферапонтово Кирилловского района. Затем экспонаты выставки отправятся в Италию, сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.