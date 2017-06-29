Более 8 тысяч жителей Вологодской области имеют статус безработных

29.06.2017 [Общество]

8033 жителя Вологодской области имеют статус безработных. Такие данные по состоянию на 1 июня предоставляет региональный департамент труда и занятости.

В целом, по данным ведомства, обращаемость вологжан в органы службы занятости для поиска подходящей работы уменьшается. Так, за пять месяцев 2017 года обратилось 12867 человек, что на 15,9 % ниже, чем за тот же период прошлого года.  При этом численность безработных за год сократилась на 23,3 %.

Благополучной называют специалисты ситуацию на рынке труда в Вологде, Череповце, а также в Вологодском и Шекснинском районах. Наиболее сложная ситуация отмечается в Белозерском муниципальном районе, сообщает сайт областного правительства.

- Мы должны уйти от сухих статистических цифр, искать глубинные причины сложившейся ситуации на рынке труда того или иного муниципального района (города), - отметил начальник областного департамента труда и занятости населения Олег Белов. – Необходимо по всем муниципальным образованиям со сложной ситуацией на рынке труда провести глубокий всесторонний анализ истинного положения дел, разработать конкретные меры по повышению занятости населения с участием всех заинтересованных сторон.

Тэги: безработица
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