Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах

29.06.2017 [Общество]

16 сотрудников областного управления Росреестра привлечены к дисциплинарной ответственности за многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Так, предоставляя сведения о своих доходах, работники управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области недостоверно и неполно указывали полученные ими суммы денег. Чаще всего умалчивались суммы, полученные от продажи автомобилей и недвижимости. Прокурорская проверка также показала, что сотрудники Росреестра занижали площади имеющихся у них в собственности земельных участков, не указывали акции, находящихся в собственности супругов, и объем полученных по ним дивидендов. Госслужащие не сообщали  об участии супругов в деятельности коммерческих предприятий, а двое сотрудников не предоставили сведения о расходах, которые в 2016 году превысили совокупных доход семей служащих за последние три года.

По результатам внесенного прокурором в адрес руководителя ведомства представления об устранении нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 16 федеральных государственных служащих регионального Росреестра.

- Кроме того, управлением приняты дополнительные меры по исключению впредь нарушений закона в указанной сфере, в том числе в территориальные подразделения направлен обзор выявленных в ходе настоящей проверки нарушений прокуратурой области, проведено внеплановое тестирование служащих на знание антикоррупционного законодательства, разработана памятка об ограничениях для государственных гражданских служащих в сфере противодействия коррупции, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Тэги: коррупция
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