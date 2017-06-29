Госслужащих вологодского Росреестра наказали за недостоверные сведения о доходах

16 сотрудников областного управления Росреестра привлечены к дисциплинарной ответственности за многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Так, предоставляя сведения о своих доходах, работники управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области недостоверно и неполно указывали полученные ими суммы денег. Чаще всего умалчивались суммы, полученные от продажи автомобилей и недвижимости. Прокурорская проверка также показала, что сотрудники Росреестра занижали площади имеющихся у них в собственности земельных участков, не указывали акции, находящихся в собственности супругов, и объем полученных по ним дивидендов. Госслужащие не сообщали об участии супругов в деятельности коммерческих предприятий, а двое сотрудников не предоставили сведения о расходах, которые в 2016 году превысили совокупных доход семей служащих за последние три года.

По результатам внесенного прокурором в адрес руководителя ведомства представления об устранении нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 16 федеральных государственных служащих регионального Росреестра.