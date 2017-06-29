Череповчанина, который сломал грудную клетку бойцу Росгвардии, приговорили к тюремному сроку

29.06.2017 [Происшествия]

Житель Череповца, сломавший грудную клетку сотруднику Росгвардии, отправится в колонию строгого режима. 

Напомним, инцидент произошел ночью 2 апреля этого года в одном из домов в Зашекснинском районе города Череповца. Сотрудники Росгвардии приехали по вызову соседей «утихомирить» пьяную компанию: хозяйку квартиры и ее 33-летнего гостя. Пьяному мужчине  прибывшие «гости» не понравились. Он сначала оскорбил правоохранителей, а потом ударил одного из них локтем в грудину, в результате чего потерпевший получил перелом грудной клетки.

Суд признал дебошира виновным по двум статьям «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти ...» и «Публичное оскорбление представителя власти..» и назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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