Череповчанина, который сломал грудную клетку бойцу Росгвардии, приговорили к тюремному сроку

Житель Череповца, сломавший грудную клетку сотруднику Росгвардии, отправится в колонию строгого режима.

Напомним, инцидент произошел ночью 2 апреля этого года в одном из домов в Зашекснинском районе города Череповца. Сотрудники Росгвардии приехали по вызову соседей «утихомирить» пьяную компанию: хозяйку квартиры и ее 33-летнего гостя. Пьяному мужчине прибывшие «гости» не понравились. Он сначала оскорбил правоохранителей, а потом ударил одного из них локтем в грудину, в результате чего потерпевший получил перелом грудной клетки.

Суд признал дебошира виновным по двум статьям «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти ...» и «Публичное оскорбление представителя власти..» и назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.